آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة.. تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها 50 ألف جنيه في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية).

7 جوائز للتفوق

وكذلك جوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100 ألف جنيه بالإضافة إلى ميدالية فضية وتُمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).

200 ألف جنيه قيمة التقديرية

كما يدعو المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10 جوائز وقيمة كل جائزة (200 ألف جنيه بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).

يأتي ذلك بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500 ألف جنيه بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي.

ضوابط الترشح لجوائز الدولة

ونوه المجلس إلى أنَّ قانون الجوائز ينص على أن جوائز (النيل - التقديرية) تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية.

أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح وكذلك ينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقديم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها.

هذا ويستمر تلقي الترشيحات ورغبات التقدم اعتبارًا من 1 أكتوبر ويستمر حتى 31 ديسمبر 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.