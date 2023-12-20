خبير اقتصادي: زيادة الصادرات الصناعية لـ100 مليار دولار خلال 10 سنوات

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت خلال 10 سنوات زيادة الصادرات الصناعية لـ100 مليار، نتيجة الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر مستقبل العالم الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إجمالي التكلفة التي أنفقتها الدولة المصرية على المرافق العامة بلغت 3.4 تريليون جنيه، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

إشادات دولية

وتابع: «مصر من الدول الأوائل في امتلاك بنية تحتية ، وهناك إشادات من جانب دول العالم لما حققتة مصر في ملف البنية التحتية والمرافق، إذ تعتبر مصر من الـ50 دول الأوائل في العالم التي تمتلك بنية تحتية جيدة ومرافق».

زيادة الصادرات الصناعية

وأشار إلى أن الدولة وطنت الصناعة المحلية من أجل تخفيض الفاتورة الاسترادية، وتحقيق فائض كبير يمكن من خلاله التصدير للخارج، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.