«تعليم جنوب سيناء» تعلن جاهزيتها لامتحانات نصف العام

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جاهزية مديرية التعليم بالمحافظة، لامتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024، مع استمرار سير الدراسة بالمدارس والمعاهد.

وأوضح عقل أن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تعقد وفق جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك إما إلكترونيا على التابلت، أو ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا.

وأضاف أن مديري الإدارات التعليمية هم المسؤولون عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا، وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد عقل أن امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت، مع استمرار تدريب وإعلام الطلاب بهذا النظام.

وشدد على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

كما شدد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها، ومراعاة السرية والدقة والأمانة، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.