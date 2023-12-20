الموافقة على 71 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 122 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، والاستثمار، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

الموافقة على 71 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة

وناقش محافظ بني سويف مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تمت الموافقة على 71 طلب جديد، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 4871 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3251عقداً ما بين 2563 عقد مباني، و688 زراعة، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

متابعة سير العمل بملف التقنين أراضي أملاك الدولة

وفي سياق آخر، عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بملف التقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وبحث مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للتعاقدات وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات محافظ بني سويف، ومتابعته المستمرة لمنظومة العمل في هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإتباع حلول غير تقليدية تجاه المعوقات، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.