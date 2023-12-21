خريطة قطع المياه اليوم في 7 مناطق بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

تنقطع المياه، اليوم الخميس، بعدة قرى ومدن تابعة لمحافظة المنوفية، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بصيانة محطات المياه وغسيل المروقات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية.

وأخطرت مياه المنوفية المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم ليتسنى للمواطنين بها توفير كميات مياه مناسبة فترة الانقطاع، خاصة المدارس والمخابز والمحال الخدمية والمستشفيات.

أماكن قطع المياه في المنوفية

حددت شركة مياه المنوفية، أماكن قطع المياه اليوم، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع بها، كالتالي:

- مركز بركة السبع: قطع المياه عن هورين

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى شرانيس والعجائز وعرب الرمل و أم خنان وبجيرم.

- مركز الباجور: قطع المياه عن القرنين وفيشا الصغرى وسبك الضحاك.

- مركز الشهداء: قطع المياه اليوم الخميس عن بشتامى وزاوية بقلي.

- مركز أشمون: قطع المياه بقريتى مجريا وسمادون.

- مركز تلا: قطع المياه عن كفر ربيع وصفط جذام

- مركز منوف: قطع المياه عن برهيم.

موعد قطع المياه اليوم بالمنوفية

وأوضحت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الخميس بداية من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 2 مساء، لمدة 4 ساعات متواصلة لحين انتهاء أعمال الصيانة بمحطات المياه.