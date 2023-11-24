مواعيد قطع المياه في الجيزة.. 3 مناطق تتأثر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه، مساء اليوم الجمعة، بدءًا من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباح غدٍ السبت، لمدة 8 ساعات عن مناطق «عمرو بن العاص2، صلاح أبو حسين 3، المنشية».

سبب انقطاع المياه بمناطق الجيزة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ سبب انقطاع المياه القيام بأعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، أنّ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

التعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال

فيما شدد محافظ الجيزة على المهندس طة عبدالصادق، رئيس حي الهرم، بالتواجد الميداني لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات علي الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.