انخفاض أعداد المواليد في قنا إلى 6 آلاف طفل خلال نوفمبر الماضي

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، عددًا من الملفات المهمة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.

عدد المواليد بقنا

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم انجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية، وذلك لتلبية الاحتياجات غير المتوفرة والأماكن المحرومة، كما تم عرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتي تاريخه، وكذا عرض بيان بعدد المواليد، مشيرا إلى أن عدد المواليد بلغ 9305 أطفال في شهر يناير الماضي، وانخفضت إلى 6593 مولودًا في شهر نوفمبر.

حملات تنظيم الأسرة

وأضاف عبد الباقي، أن المحافظة أنهت استعداتها لحملة طرق الأبواب بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.