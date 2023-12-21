أصدرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي بالسويس، والمقرر لها أن تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل بمدارس المحافظة التابعة للإدارة التعليمية الثلاث الجناين وشمال وجنوب السويس، وسط تأكيدات من ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع بقيادات التعليم لتطبيق جميع ضوابط وتعليمات الوزارة في إجراء الامتحانات .

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد إجراء وجدول امتحانات الصفين الرابع والخامس للمستوى الرفيع، إذ حددت المديرية، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الرابع والخامس الابتدائي بالسويس، التي تبدأ في يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ، وأن تشغيل اللجان يجري في التاسعة صباحًا.

الثلاثاء 2 يناير: امتحان مادة اللجنة للغة العربية والخط والإملاء ومدة اللجنة ساعتين ونصف.

الأربعاء 3 يناير: مادة العلوم ومدة اللجنة ساعة ونصف في الفترة الأولى، ومدة اللجنة لمادة المهارات المهنية ساعة ونصف في الفترة الثانية.

الخميس 4 يناير: أما مدة اللجنة لمادة الرياضيات فهي ساعة ونصف في الفترة الأولى، وامتحان ict في الفترة الثانية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 5 يناير: الفترة الأولى امتحان مادة الدراسات ومدة اللجنة ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية والدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الأربعاء 6 يناير: إجراء امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

جدول امتحانات المستوى الرفيع لمدراس اللغات والخاصة والمتميزة

مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، حددت موعد امتحان المستوى الرفيع على النحو التالي:

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 24 ديسمبر.

- امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

وشددت مديرية التربية والتعليم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم تصحيح أوراق الإجابة بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من جميع الامتحانات، دون الإعلان عن النتائج، ومنع حيازة الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين.