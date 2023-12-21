تحرير 37 محضرا تموينيا في حملة بمدينة ساقلتة بسوهاج اليوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة اليوم الخميس بحملة تموينية مكثفة أستهدفت الأسواق والمحال التجارية، برئاسة أحمد البدري رئيس مركز ومدينه ساقلتة وبالتنسيق والاشتراك مع إدارة التموين والطب البيطري ومركز الشرطة.

تحرير 37 محضرا تموينيا بسوهاج

قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة لـ«الوطن» إن الحملة المرورية المكثفة شملت المرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الاساسية ومحلات الجزارة والمخابز لضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط حرصا على صحة وسلامة المواطنين بالمركز وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا تموينيا متنوعا، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفر السلع الأساسية بسوهاج

وأفاد البدري بتوافر السلع الأساسية الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز وشاي والدقيق بتلك المحلات والأسواق التي تم المرور عليها وانه لا يوجد اي نقص في تلك السلع الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع .