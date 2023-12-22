أعلن البنك المركزي عن ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023، في بداية التعاملات الصاحية داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وبلغ سعر اليورو نحو 33.71 جنيه للشراء، أما وعن سعر البيع فقد بلغ 33.86 جنيه.

سعر اليورو اليوم

«الوطن» تنشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الجمعة بداخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة22-12-2023 بالبنك المركزي المصري، 33.71 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري إلى 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة22-12-2023 في بنك مصر 32.48 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة اليوم22-12-2023 نحو 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.