بالتزامن مع عرض «أبونسب».. سحب فيلمي «حسن المصري» و«أولاد حريم كريم» من السينما

شهدت دور العرض السينمائي، في الساعات القليلة الماضية، سحب فيلمين، بسبب الإيرادات الضعيفة وتذيل قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك بالتزامن مع أول يوم عرض لفيلم «أبونسب» بطولة محمد إمام الذي حقق أمس، نحو 2 مليون جنيه، وهناك فيلم آخر مهدد بالسحب خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أصبح فيلم «الخميس اللي جاي» مهددًا بالسحب من السينما، لتذيله قائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق أمس 784 جنيها فقط، فيما جاء إجمالي إيراداته على مدار 9 أسابيع عرض 3 ملايين و930 ألف جنيه، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

«أولاد حريم كريم»

وجرى سحب فيلم «أولاد حريم كريم» من دور السينما، بعد 16 أسبوع عرض، حقق خلالها إيرادات 8 ملايين و300 ألف جنيه، وحقق في آخر يوم له -الأربعاء الماضي - 968 جنيهاً، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

فيلم «حسن المصري»

كما جرى رفع فيلم «حسن المصري» من دور العرض، بعد تحقيق 180 جنيها فقط، الأربعاء الماضي، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 11 أسبوعا 5 ملايين و200 ألف جنيه، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.