الاستعلام عن الرقم التأميني ومدة الاشتراك.. اتبع هذه الخطوات

الرقم التأميني يعد بمثابة حجر الأساس للأنظمة المعلوماتية في مصر، والتي تكشف عن نظام التأمين الاجتماعي للفرد، ويغفل الكثيرون طريقه استخراجه من المصالح الحكومية، لذلك أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طريقة إلكترونية لاستخراج الرقم الإلكتروني من المنزل، وفقًأ لما أعلنته عبر موقعها الإلكتروني.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وهناك عدد من الخطوات يجب اتباعها للتمكن من الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي من خلال الدخول على هذا الرابط.

1- يقوم الشخص باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

2- بعدها يضغط الشخص على ​​بدء الخدمة.

3- يتم إدخال البيانات الشخصية، وهي: بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

4- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

5- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

6- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

الاستعلام عن رقم تأميني:استخراج رقم التأمين

يمكن معرفة أو الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن الرقم التأميني، ثم اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــــا

.2-إدخال الرقم القومي.

3- ادخال اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.

4- وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

5-النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

6-اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».

استخراج الرقم التأميني لأول مرة:

وفقا لما أوضحه موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، عند استخراج الرقم التأميني لأول مرة، يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، ويتم إنشاء سجل يشمل: «بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد»، إلى جانب بيانات الرقم التأميني.

خط ساخن للاستعلام عن الرقم التأميني

يمكن للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال إدخال الرقم القومي واسم الأم باللغة العربية، عبر رابط الاستعلام عن الرقم التأميني والضغط على مربع أنا لست ربوت، ثم الضغط على مفتاح إرسال الطلب، وذلك من خلال الدخول على الرابط المذكور أعلاه.

كما يمكن الإستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني، وإتباع تعليمات الموظف المختص.

أهمية الرقم التأميني

الحصول على الخدمات التأمينية: يُعد الرقم التأميني شرطًا أساسيًا للحصول على الخدمات التأمينية مثل المعاشات، و إصابات العمل، و العجز، و الأمومة.

التأكد من صحة البيانات: يمكن للمواطن استخدام الرقم التأميني للتأكد من صحة بياناته المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

متابعة مدة الاشتراكات: يمكن للمواطن استخدام الرقم التأميني لمتابعة مدة اشتراكاته في التأمينات الاجتماعية، و التأكد من صحة احتسابها.

ماذا تفعل في حال عدم وجود رقم تأميني

يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مكتب للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و تقديم طلب للحصول على رقم تأميني جديد.

سيحتاج المواطن إلى إحضار بعض المستندات مثل صورة من بطاقة الرقم القومي و شهادة الميلاد.

رسوم خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني

تعتبر خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني مجانية.

يمكن للمواطن الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به أو عن رقم تأميني لأي شخص آخر.

في حال نسيان الرقم التأميني، يمكن للمواطن استعادته من خلال أحد الطرق المذكورة أعلاه.

نصائح للحفاظ على الرقم التأميني

يُنصح بحفظ الرقم التأميني في مكان آمن.

يُنصح بتسجيل الرقم التأميني على بطاقة الرقم القومي.

يُنصح بمراجعة مدة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية بشكل دوري للتأكد من صحتها.