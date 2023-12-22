انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية اليوم في الأسواق

انخفضت أسعار العديد من السلع الأساسية اليوم الجمعة 22-12-2023، في الأسواق والمحال التجارية، وتتوفر جميع المنتجات بشكل جيد في الاسواق المصرية، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع اليوم

وتراجعت أسعار السلع اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر، الفول، والزيت، والمكرونة المعبأة، والعدس، والبيض، بعد التراجع، بحسب أخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البيض اليوم في مصر

انخفض سعر طبق البيض اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك بنحو 0.46 %، ليسجل الان في المتوسط نحو 132.98 جنيه.

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك بنحو 2.12 %، ليسجل الان في المتوسط نحو 40.26 جنيه.

أسعار الزيت اليوم في مصر

انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك بنحو 3.15 %، ليسجل الان في المتوسط نحو 63.56 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة، اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك بنحو 1.43 %، ليسجل الان في المتوسط نحو22.77 جنيه.

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ صحيح، اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك بنحو 1.97 %، ليسجل الان في المتوسط نحو 53.24 جنيه.