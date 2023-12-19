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تراجع أسعار 5 سلع في الأسواق اليوم.. تعرف عليها

كتب:

وليد عبد السلام
06:45 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
سلع غذائية

سلع غذائية

شهدت أسعار السلع تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية، اليوم، بنسب تصل إلى 8% في بعض السلع مثل الفول، وذلك مع استمرار الحكومة في متابعتها لمبادرة خفض الأسعار في الأسواق المصرية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وترصد الوطن في السطور التالية، تراجعا في أسعار 5 سلع بالأسواق اليوم الثلاثاء، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء: 

1- الطماطم

شهدت أسعار الطماطم تراجعا خلال اليوم وصل إلى 1.8 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو ما بين 10- 11 جنيهًا في الأسواق المصرية.  

2- الأرز 

تراجع سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق المصرية إلى 28 جنيهًا بعدما كان 29.3 جنيه أمس.

3- الفول 

ويأتي الفول السائب من السلع التي تراجعت أسعارها ليسجل سعر الكيلو في الأسواق 39 جنيهًا، مقارنة بـ42.5 جنيه للكيلو أمس.

4- اللحوم الطازجة

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 336 جنيهًا مقارنة بـ343.12 جنيه أمس، فيما تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 315 جنيهًا مقارنة بـ333 جنيهًا أمس.

5- الحديد الاستثماري

شهدت أسعار الحديد تراجعا اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري 37780 جنيهًا مقارنة بـ39050 جنيهًا أمس، وانخفض سعر طن حديد عز إلى 39994 جنيهًا مقارنة بـ40890 جنيهًا أمس.

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بقلم وليد عبد السلام