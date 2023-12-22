ثقافة السويس تناقش دور المهارات الحياتية في تنمية الأفراد

أقام فرع ثقافة السويس، ندوة بعنوان، دور المهارات الحياتية في إعداد جيل واعي حاضرها الدكتور محمد المصري الباحث الإسلامى، ودعاء كامل أخصائية تعديل سلوك والحاصلة على ماجستير في تربية الطفل بمدرسة زكي نجيب الثانوية الصناعية بنين.

تطور شخصية الإنسان

تناولت الندوة المهارات الحياتية وهي التي يستخدمها الإنسان في حياته، وتعتبر تطور في شخصيته، ومن خلالها يجب على الإنسان أن يعمل على اكتسابها ليستطيع مواكبة أحداث العصر المتسارعة والتطور المعرفي والعلمي من حوله، حيث باتت الأحداث تطير ولا تحبوا والذي يريد اللحاق عليه أن يدعم نفسه بالإمكانيات العقلية اللازمة.

كفاءات الفرد على السلوك

وتطرق الحديث خلال المحاضرة التي أقيمت بمحافظة السويس إلى المهارات الحياتية، التي تعد أمرا لازما للتكيف الإيجابي، والذي يجعل الإنسان يستطيع التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وبالتالي فلابد من أن يكون لدى الفرد مهارات أساسية تتمثل في المهارات العقلية والاجتماعية واليدوية والصحية.

وتابع المحاضرون أن المهارات الحياتية تساعد على بناء قدرات الفرد الاجتماعية النفسية والتي توفر الدعم له في المواقف والتغيرات المختلفة التي يمر بها، وتسهم في تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى الإمكانيات.

يأتي ذلك برعاية د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.