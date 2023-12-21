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أستاذ فقه بجامعة الأزهر يكشف المراحل الـ4 في علاقة المؤمن بالقرآن.. تبدأ بالتلاوة

كتب:

هاجر عمر
08:16 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
القرآن الكريم

القرآن الكريم

قالَ الدكتورُ هاني تمامِ أستاذِ الفقهِ بجامعةِ الأزهرِ، إنَ سببَ نزولِ القرآنِ الكريمِ هوَ العملُ بهِ، لافتًا إلى أنَ المسلمينَ لنْ يستطيعوا أنْ يتخذوا القرآنُ الكريمُ منهجا لحياتهمْ دونِ تدبرَ آياتهِ.

4 مراحل في علاقةِ المؤمنِ بالقرآنِ

وأضافَ في حديثهِ ببرنامجٍ لعلهمْ يفقهونَ على شاشةِ قناةٍ «dmc»، أنَ التعاملَ معَ القرآنِ الكريمِ يمرُ بـ4 مراحلَ أساسيةً وهي: مرحلةُ التلاوةِ والحفظِ، والمرحلةُ الثانيةُ هيَ الفهمُ المرحلةَ الثالثةَ التدبرَ والمرحلةَ الرابعةَ التعليمَ.

كيف تكون مرحلة تلاوة القرآن الكريم؟ 

وأوضحَ أنَ مرحلةَ التلاوةِ والحفظِ تكون بالتكرارِ والقراءةِ المستمرةِ ومحاولةُ الحفظِ قدرَ المستطاعِ، والتلاوةُ تختلفُ عنْ القراءةِ بأنَ القراءةَ تكونُ مرةٌ واحدةٌ أوْ التلاوةِ تعني القراءةُ مرةً تلوَ الأخرى، ومكافأةُ التلاوةِ هيَ حسنةٌ بكلِ حرفِ منْ القراءةِ حسبَ ما أكدَ رسولُ اللهِ - صلى اللهُ عليهِ وسلمَ.

ثواب تلاوة القرآن الكريم

واستشهد بقول النبي ﷺ: مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألف لام ميم حرف، ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ.

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