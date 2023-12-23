«رياضة القليوبية»: تنفيذ 120 مشروعا استثماريا في مراكز الشباب والأندية

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمركز شباب الدير، التي تشمل إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بتكلفة 4 ملايين جنيه، وقيمة إيجارية 10 آلاف جنيه شهريًا لصالح المركز، بالإضافة لإنشاء كافتيريا بـ150 ألف جنيه، وقيمة إيجارية ألف جنيه شهريًا لصالح المركز، وتوريد 25% لصالح وزارة الشباب والرياضة من القيمة الإيجارية خلال مدة الانتفاع.

تطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال اجتماعه مع مديري مراكز الشباب ورؤساء مجالس الإدارات في وقت سابق، أنّ وزارة الشباب والرياضة، نجحت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية، من خلال تنفيذ ملف الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، الذي تنفذه الإدارة الاقتصادية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتقليل الأعباء المالية دون التأثير على ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات للأعضاء ورواد المراكز.

تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع

وفي هذا الصدد، أشار الصبروط، إلى أنّ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية، تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة بواقع 106 مشروعات داخل مراكز الشباب و14 مشروعا داخل الأندية بإجمالي 60 هيئة، التي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد حمامات السباحة على مستوى المحافظة لتصل إلى 34 حمام سباحة، 28 ملعبا خماسيا، ملعبين متعددين، 27 مشروع إنشاء محلات تجارية، مطعم، 7 كافتيريات، 16 قاعة مناسبات، صالة بلياردو، 4 ملاهي وحدائق أطفال، وتساهم تلك المشروعات في زيادة العائد المالي لمراكز الشباب والأندية بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب والأندية و100 مليون جنيه لصالح وزارة الشباب والرياضة خلال مدة حق الانتفاع لكل مشروع .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ العائد من مشروعات الطرح الاستثماري لا يقتصر على النواحي المالية فقط، بل يمتد لتحقيق عوائد اجتماعية ورياضية متمثلة في رفع العبء من على كاهل الدولة في تكلفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة، العمل على زيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين، جعل مراكز الشباب جاذبة للأسرة والأعضاء من خلال الخدمات التي يتم تقديمها وفقًا للمشروعات الجديدة، المساهمة في توفير بيئة رياضية مناسبة لخلق أبطال رياضيين في كل الألعاب الرياضية وضمان جودة الخدمات التي تليق بالمواطن في ظل الجمهورية الجديدة والكثير من العوائد التي تساهم في تحقيق رؤية واستراتيحية وزارة الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأعضاء وتساهم في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان.

ونجحت وزارة الشباب والرياضة منذ أنّ اطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في أغسطس 2018 رؤية واستراتيجية مشروع الطرح الاستثماري، في تعميم وترويج الاستراتيجية على مستوى الجمهورية وبلغت قيمة العائد المالي من المشروعات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه في 366 هيئة شبابية ورياضية، وبلغت القيمة الإنشائية المجمعة لهذه المشاريع 1.8 مليار جنيه، ويأتي مشروع الطرح الاستثماري لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، وشملت المشروعات المطروحة على مستوى الجمهورية 130 حمام سباحة، 143 من الملاعب المتنوعة ما بين ملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، بالإضافة إلى 22 صالة اللياقة البدنية، 234 عمليات إنشاء محلات تجارية متنوعة المساحات والخدمات، 98 كافيتريا وبوفيه، بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى 76 قاعة، 97 صالات أنشطة وخدمات متنوعة تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم وحضانات وأندية اجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى، ليصل إجمالي المشاريع إلى 800 مشروع من خلال 684 مزايدة في 23 محافظة بالجمهورية.