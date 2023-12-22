«الزراعة»: نستخدم طرق ري حديثة في النوبارية لزيادة الرقعة الزراعية

قال المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بغرب النوبارية، إنّ القمح من أكثر المحاصيل الاستراتيجية في العالم، مشيرا إلى أنّ مصر زرعت 3.2 مليون فدان العام الماضي، وهذا العام 3.7 مليون فدان.

طُرق زراعة حديثة

أضاف «محفوظ»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نستهدف زراعة 130 ألف فدان بمنطقة النوبارية، زرعنا منها 80 ألف فدان حتى الان.. الزراعة في النوبارية والبحيرة تستخدم طرق ري حديثة، منها طريقة الزراعة على مصافي للأراضي التي كان يتم ريها ري الغمر، أما المناطق المستصلحة والحديثة نستخدم الري بها عن طريق جهاز البيفوت، وهو أحدث الأجهزة المستخدمة في الري».

وتابع: «يوجد زراعة في الأراضي الجديدة عن طريق الري بالتنقيط أو الري بالثابت لتقليل استهلاك المياه؛ لتوفيرها في مشاريع أخرى كبرى تقوم بها الدولة بالدليا الجديدة وتوشكا وغيرها، مشيرًا إلى أنّ الهدف وراء ذلك هو زيادة الرقعة الزراعية للدولة.