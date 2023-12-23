أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

تعد السبائك الذهبية من أفضل المشتريات التي يمكن أن يتجه إليها الراغبون في الاستثمار، خاصة من لديهم فائض مادي لحفظ قيمة المال لفترة طويلة لمميزاتها مقارنةً بالمشغولات الذهبية؛ لذلك يتجه الكثيرون لمعرفة أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 23-12-2023.

أسعار سبائك الذهب اليوم

ومثلها مثل المشغولات الذهبية تتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم بتحركات أسعار الذهب اللحظية بشكل دوري على مدار التعاملات، ويعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

وتوضح «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم في شركات التداول المحلية ومحلات الصاغة في مصر، إذ يقدر أقل سعر للسبيكة بـ984 جنيها يمكن لمن يرغب في شراء السبائك شرائها بوزن 0.25 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1858جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3557 جنيها

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24، وزن جرام واحد 3557 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 8877 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 17 ألفا و755 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 35 ألفا و511 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 177 ألفا و557 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.