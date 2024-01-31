أماكن بيع عربات الأكل في مصر.. اعرف الورش المُصنعة والأسعار

شهدت عربات الطعام المتنقلة انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، فهي مناسبة لبدء مشروع بتكلفة قليلة، وتتيح التحرك بسهولة حسب الحاجة، وتقديم أطعمة ومشروبات، وأدى سرعة انتشارها إلى ظهور العديد من الشركات المتخصصة في بيعها والورش المصنعة لها، لذا نستعرض أماكن بيع عربات الأكل في مصر.

وبفعل زيادة الطلب على عربات الطعام المتنقلة، أصحبت مشروعًا استثماريًا مربحًا لبائع العربة والمشتغل عليها، ويمكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، ولذلك، فإن دراسة السوق والبحث عن المكان المناسب لبيع الطعام واختيار عربة الطعام المناسبة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح هذا المشروع.

أماكن بيع عربات الطعام في مصر

أما عن أماكن بيع عربات الطعام في مصر للراغبين في بدء مشروع صغير في هذا المجال، يمكنهم شراء عربات الطعام من الورش المتخصصة في صناعتها في حي باب الشعرية وخاصة في حارة أمير الجيوش، حيث تعرف هذه الحارة بيع معدات الطعام وكل ما تحتاج المطاعم.

وتعد ورشة «الحج رجب» من أشهر ورش صناعة عربات الأكل، حيث يصنعها الشاب الثلاثيني مصطفى رجب بأشكال مميزة حسب طلب الزبون واختياره للتصميم، موضحا لـ«الوطن»، أنها تمر بمراحل متعددة في الصنع، بدءًا من تركيب الصاج، وصولاً إلى إضائتها وتوصيلها بالكهرباء.

وأضاف رجب أن متوسط عمر «عربات الفول الصاج» يتجاوز العشر سنوات فى حالة ابتعادها عن الماء، وتكلفتها بسيطة، وتختلف حسب المقاس والشكل الذي يريده الزبون.

وتباع عربات الأكل في مصر بحارة النحاسين وشارع الأزهر، كما تباع أيضا بورش منشية ناصر والدويقة.

عربات الأكل الكبيرة: تتسع لعدد كبير من الأشخاص، وتستخدم لبيع الأطعمة التي تحتاج إلى مساحة كبيرة، مثل الأطعمة العربية، والوجبات الكاملة.

المعارض التجارية: تشارك بعض الشركات المتخصصة في بيع عربات الطعام في المعارض التجارية، مثل معرض القاهرة الدولي للغذاء.

أنواع عربات الأكل

وتختلف عربات الأكل في مصر حسب حجمها، ونوع الأطعمة التي تقدمها، ومكان البيع، ومن أشهرها:

عربات الأكل الصغيرة: وهي عربات صغيرة الحجم، تتسع لشخص واحد أو شخصين فقط، وتستخدم عادةً لبيع الأطعمة السريعة، مثل البرجر، والهمبرجر، والبيتزا، والسندويشات.

عربات الأكل المتوسطة الحجم: وهي عربات أكبر حجمًا وتتسع لثلاثة أشخاص أو أكثر، وتستخدم لبيع الأطعمة التي تحتاج إلى تحضير أكثر تعقيدًا، مثل المأكولات البحرية، واللحوم المشوية، والحلويات.

نصائح عند شراء عربة أكل

عند شراء عربة طعام، يجب مراعاة عدة عوامل، منها:

حجم عربة الطعام: يجب اختيار حجم عربة الطعام المناسب لاحتياجاتك وحجم مشروعك.

نوع الأطعمة التي تقدمها: يجب اختيار عربة الطعام المناسبة لنوع الأطعمة التي ترغب في تقديمها.

الميزانية: يجب تحديد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن عربة الطعام.

الإجراءات القانونية اللازمة لبدء مشروع عربة الطعام

قبل البدء في مشروع عربة الطعام، يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، ومن أهم هذه التراخيص ما يلي:

رخصة مزاولة النشاط التجاري، وتصدر هذه الرخصة من وزارة التجارة والصناعة.

شهادة صحية، وتصدر من وزارة الصحة.

رخصة تشغيل عربة الطعام، وتصدر من المحافظة التي تقع فيها عربة الطعام.

إجراءات ترخيص عربة طعام

يمكن ترخيص عربات الطعام المتنقلة باتباع الخطوات التالية:

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- ترخيص ساري للمركبة من إدارة المرور.

- موافقة صحية في حالة المأكولات.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة.

- استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية لسلامة الغذاء.

أهمية ترخيص عربات الطعام

وتعامل عربات الطعام غير المرخصة معاملة الباعة الجائلين، وهذا الأمر سيعرضه للمساءلة القانونية، والوقوع في مخالفة إشغال الطريق، وبالتالي سحب السيارة منه، ولإعادتها يتعين عليه استخراج الرخص، ودفع الغرامة المالية، وتكمن أهمية ترخيص عربات الطعام في الحفاظ على المنطقة وصاحب العربة.