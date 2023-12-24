يبدأ برج العذراء الترابي في 23 أغسطس، ويستمر حتى 22 سبتمبر وهو برج مشهور بسعيه إلى الكمال وحبه الشديد للنظام، ورغم أنه ودود واجتماعي إلا إنه يزعج المحيطين به بتوجيه الانتقادات لهم، لأنه يريد كل شيء مثالي.

ويتسم مواليد برج العذراء بذكاء اجتماعي، يجعل أصحابه يتعاملون بلطف ومودة ويتحكمون في طابعهم الانتقادي، يخطفون قلوب المحيطين بهم ويأسرنهم، ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، وعامر منيب.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج العذراء الأحد 24-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ورد بمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العذراء، أنّ اليوم فرصة جديدة لاكتشاف مواهبك وقدراتك في العمل، فحاول أن تستغلها وتقدم أفكار جديدة تساعدك على التقدم والترقية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تفكر بشكل إيجابي مع شريك حياتك، وتخططوا معا لمستقبلك وحياتك، وحاول أن تبتعد عن الخلافات والمشاكل التي تؤثر عليكما.