أبوشامة لـ«ملعب الفن»: «المتحدة» قاطرة صناعة المحتوى في مصر والعالم العربي

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن تدخل رأس المال سواء من رجال أعمال أو قوى خارجية أو دول عربية في صناعة المشهد الإعلامي؛ إحدى السلبيات الكبيرة التي كانت موجودة في الأنظمة السابقة.

وأضاف «أبو شامة» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فطنا لذلك منذ اللحظة الأولى، وكان طوال الوقت يرسل رسائل سواء للإعلاميين أو صناع الميديا للانتباه لفكرة كيفية تقديم محتوى يليق بهذا الوطن.

وأشار إلى أنه بعد مرور 10 سنوات نجحت مصر في وجود إعلام وطني وشركة كبيرة تقود الإعلام المصري، وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ قاطرة صناعة المحتوى في مصر والعالم العربي، والتي استعادت قوة وتأثير مصر الناعم على محيطها الإقليمي، وتعميق علاقتها الكبيرة بصناعة الميديا العالمية، وهي خطوات تؤدي إلى التفاؤل بمستقبل صناعة المحتوى في مصر في ظل الخطوات التي تمت الفترة الماضية.