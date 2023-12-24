تصدير 55 ألف طن موالح خلال أسبوع.. والفراولة تحقق رقما قياسيا

ارتفع حجم الصادرات الزراعية خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضروات المصدرة من المواني المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن، وكشف تقرير لهيئة سلامة الغذاء عن تصدر الفاصوليا المركز الثاني في الخضر تليها بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، فيما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.

وجاءت المملكة العربية السعودية والسودان وروسيا وليبيا وفق بيان هيئة سلامة الغذاء، في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة، واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1100 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 580 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 270 ألف طن لـ770 شركة مستوردة، تنوعت بين 170 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا وعدس من 88 دولة، ومثلت بلغاريا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، وروسيا، وندونيسيا وأستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.