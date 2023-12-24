أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 24- 12- 2023، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا نسبيا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3045 جنيها للشراء، دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3480 جنيها للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند 3190 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، عند 3045 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، عند 2610 جنيهات دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه نحو 2030 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24- 12- 2023، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 24360 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2053 دولارا.