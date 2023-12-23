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استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت.. عيار 21 بكام؟

كتب:

سعيد رمضان
08:51 م | السبت 23 ديسمبر 2023
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب حالة الاستقرار النسبي، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، 23 ديسمبر 2023، بمحلات الصاغة والأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 2610 جنيهات للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت، في منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم، وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، عند 3480 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، عند 3190 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، عند 3045 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، عند 2610 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، عند 2030 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 24360 جنيهاً، بينما سجل سعر الاونصة الذهبية نحو 2053 دولار.

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