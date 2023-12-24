بدء توافد الأقباط على كاتدرائية الكاثوليك لحضور قداس الميلاد

بدأ منذ قليل، توافد الأقباط الكاثوليك وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، من بينهم فريد زهران، المرشح الرئاسي السابق، وممثلي الكنائس، على كاتدرائية العذراء «سيدة مصر» بمدينة نصر، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

الكاثوليكية في مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد المجيد، غدًا الاثنين، الذي يوافق عيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

يأتي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد فترة صوم امتدت لمدة 15 يومًا، بدأت من يوم 10 ديسمبر الجاري، حتى عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به الطائفة، غدًا الاثنين.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد بدأت صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح، وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم استقبال الأنبا إبراهيم إسحق عدد من المهنئين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.

وفي سياق متصل، قررت الكنيسة الكاثوليكية للروم الملكيين في الجليل أن تقتصر احتفالات عيد الميلاد المجيد على المراسم الدينية، وعدم وجود احتفالات في الساحات.

جاء قرار المطران تضامنًا مع الأهل في غزة، وما يحدث من إبادة جماعية للأهل في القطاع والضفة الغربية.

وحسب البيان، فإنَّ الاحتفالات الدينية داخل الكنائس ستقتصر على القداديس وصلوات الغروب، والفعاليات الروحية والرعوية الدينية، وأمسيات الترانيم الدينية.