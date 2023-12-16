«الأوقاف» تطلق فعاليات دورة تنمية مهارات معلمي التربية الدينية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انطلاق فعاليات دورة تنمية مهارات معلمي التربية الدينية، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تبادل الخبرات والآراء والأفكار

وفي كلمته في افتتاح الدورة، أكد الدكتور أشرف فهمي أن هذه الدورات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر ومكانة العلم، وأن هذه الدورات تعد مسلكًا علميًا عملًا بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، كما أشار إلى أن المعلمين والمعلمات هم القدوة الأولى التي يراها أبناؤنا خارج البيت، وهم مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا.

تصحيح المفاهيم الخاطئة

وأشار إلى أن قضية بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحسن التنشئة القويمة على الفهم الصحيح للدين، وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة؛ وتابع: «لأن تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف، ومن هنا تأتي أهمية الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم»، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية مستمرة ومتواصلة.

وأوضح أن هذه الدورات لها أهداف عديدة ومثمرة حيث تخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد التطرف والتشدد، فلا مناص من حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية، وقد قامت وزارة الأوقاف بجهد واضح وظاهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وأن القواسم الإنسانية المشتركة هي الأساس والمنطلق الذي ننطلق من خلاله.