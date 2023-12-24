بطريرك الكاثوليك في قداس عيد الميلاد: نرفع صلواتنا لوقف الحرب والدمار

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، المسيحيين ورجال الكنيسة في مصر والخارج بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح، أتينا في هذا المساء المبارك لنجدّد إيماننا بالمحبّة ونرفع صلواتنا من أجل وقف الحرب والدمار وتخفيف آلام ضحاياها ونشر الأمل في بناء السلام».

وداعة المسيح هذه ليست ضعفًا

وتحدث البطريرك، في كلمته خلال قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، عن تأمل مشهد الميلاد المجيد، وأن علامة ميلاد المسيح هي علامة بسيطة جدًّا «طفل في مذود» يأتينا أعزل دون سلاح، يأتي إلينا بكلّ تواضع ووداعة، ووداعة المسيح هذه ليست ضعفًا ولا سلبيّة ولكنّها تجرّد حرّ.

البطريرك: فقر المسيح هو أعظم من كلّ غنى عالمي

وأكد أن فقر المسيح هو أعظم من كلّ غنى عالمي، ولكنّ غنى الله هذا لا يمكن أبدًا أن يمرّ من خلال أشخاص مملوئين من ذواتهم، متكبّرين، وإنّما دومًا وفقط من خلال أشخاص عرفوا كيف يتجرّدون ويتخلّون بحريّة على المستوى الشخصيّ والجماعيّ، يحركهم روح المسيح.