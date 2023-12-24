بطريرك الكاثوليك في قداس عيد الميلاد: يجب التركيز على محبة الآخرين

طالب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، الأقباط الكاثوليك إلى التأمل في فقر المسيح وغناه، باعتباره مثالاً لنا ودعوة للتخلي عن أنفسنا واهتماماتنا، والتركيز على محبة الآخرين.

البطريرك: فقر المسيح اختياري قام به من أجل محبته لنا

وأكد الأنبا إسحق، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه مساء اليوم، بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن فقر المسيح هو فقر اختياري، قام به من أجل محبته لنا.

وأوضح الأنبا إسحق أن هدف هذا التخلّي هو الحبّ الإلهي الذي يرغب في التقرّب ولا يتردّد في أن يعطي ذاته ويبذلها من أجل أحبائه، والحبّ الحقيقيّ یھدم الأســوار والحواجز ویلغي المسافات ویبني الجسور.

الله قريب من البسطاء والصغار والضعفاء

وأكد الأنبا إسحق أن الفقر الذي يُغني هو حبّ الله لنا وقربه منّا، فالله قريب من البسطاء والصغار والضعفاء.

وختم الأنبا إسحق كلمته بدعوة الأقباط الكاثوليك إلى طلب نعمة من الله أن يجرّدنا من أسلحتنا وأن يجعلنا قادرين على تركها ومستعدين للاستسلام لمحبّته.