تفاصيل تفقد رئيس مركز ديرمواس لموقع مقترح لإنشاء مجمع الصناعات بقرية دلجا

تفقد المهندس عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس يرافقه المهندس خالد فايز ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحسن عبد المالك رئيس الوحدة المحلية بقرية دلجا، موقع بمساحة 4200 متر مربع بقرية دلجا والمقترح لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

صناعات قائمة على منتجات زراعية

ويأتي تفقد الموقع المقترح ضمن جهود محافظة المنيا والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، حيث تتميز قرية دلجا بالعديد من الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وكذلك تدوير القمامة وغيرها من الصناعات.

وفي وقت سابق وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها من الدعائم الأساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال

يذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حاز مؤخرًا على اهتمام كبير من قبل الدولة، تمثل هذا الاهتمام في صياغة أطر تنظيمية وقانونية تستهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة تيسير الإجراءات والحصول على حوافز متنوعة، وذلك من خلال عدة مبادرات مختلفة تُسهم في توفير الدعم المالي والخدمات المختلفة لهذه المشروعات سواء كانت خدمات تكنولوجية أو تسويقية أو لوجستية، كذلك الاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال في هذا المجال والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

تأتى هذه الجهود في محاولة للتخلص من العقبات التي قد تُعيق النهوض بهذا القطاع من جهة، وتعزيز إنتاجيته ومساهمته من جهة أخرى، لما يمثله القطاع من دور كبير في تقليل معدل البطالة، والتوسع فى تغذية الصناعات الكبرى، فضلا عن تحسين منافسة المنتج المصري محليًا وخارجيًا، بما يحفز زيادة مساهمة الصادرات وتقليص الحاجة للواردات التى من شأنها تقليل عجز الميزان التجاري بما يجنب الدولة المدفوعات بالعملة الأجنبية.