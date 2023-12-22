1.9 مليون جنيه إيرادات فيلم «أبونسب» في أول يوم عرض بالسينمات

حقق فيلم «أبونسب» بطولة محمد إمام، في أول أيام عرضه أمس الخميس بشباك تذاكر السينما، إيرادات مليون و917 ألفا و884 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما تذيل القائمة فيلم «الخميس اللي جاي» وحقق أمس 784 جنيها فقط.

ونظم صناع فيلم «أبونسب»، عرضًا خاصًا للفيلم مساء أمس، حضره أبطال العمل، إضافة لعدد كبير من النجوم وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، فيما حرص بطل الفيلم محمد عادل إمام، على ارتداء الكوفية الفلسطينية دعما لأهل غزة.

أبطال فيلم «أبونسب»

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام، كل من: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

قصة الفيلم

وتدور قصة فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطا معه في عدد من الأزمات.