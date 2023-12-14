تجميل وتزيين ميادين العريش ومحو آثار الأمطار

أطلق مجلس مدينة العريش، اليوم الخميس، حملة نظافة مكبرة في شوارع وميادين المدينة، ما أن أنتهت الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء.

رفع الملصقات من شوارع المدينة

ورفعت بعض الأحزاب، اللافتات والملصقات التي كانت بشوارع المدينة والميادين، والمناطق المقابلة للمدارس التي أقيمت بها لجان الانتخابات الرئاسية.

أصدر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليمات لقسم الأشغالات والنظافة، سرعة العمل على نظافة وتجميل شوارع المدينة، ورفع الملصقات الخاصة بالأشخاص ورجال الأعمال والأحزاب، والتي تم وضعها بجوار لجان الانتخابات، والمدارس، وفي ميادين العريش والشوارع الرئيسية

أزالة أكوام الرمال والأوراق من الشوارع

وبدأت بالفعل شركات النظافة العمل على نظافة أكوام الرمال، بعد رفع المصدات الحديدية بشوارع المدارس، وتم أعادة تزيين الميادين، بعد رفع الشوادر الخاصة باللافتات الخاصة برجال الأعمال والأحزاب، فيما يقوم عمال النظافة بتنظيف الشوارع الفرعية للمدينة أيضا، بعد أنتهاء الزحام والتكدس المروري وإعادة الحياة لطبيعتها.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في تصريح «الوطن»، أن المدارس التي أقيمت فيها الانتخابات الرئاسية تعمل بشكل طبيعي، وأن لجان متابعة مرت على غالبية المدارس لتسجيل حضور وانصراف، ومراجعة أحوال المدارس، والعمل على الاستعدادات لامتحانات نصف العام التي بقي لها أسابيع قليلة.