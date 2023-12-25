أكثر من 5 آلاف جنيه أرباحا شهرية من شهادة القمة.. اعرف التفاصيل

يوفر بنك مصر، المملوك للدولة، أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية المرتفعة، من بينها التي تعد الأعلى شهادة القمة، بعائد 19% سنويًا، بدورية صرف شهريًا، إذ أن صاحب المبلغ 350 ألف جنيه يمكنه الحصول على أرباح نحو 5540 جنيها شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، من بنك مصر، تصدر شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة من بنك مصر

ويكون معدل العائد على شهادة القمة ذات العائد 19% سنويًا، ثابتا طوال فترة الشهادة ويصرف شهريًا، ويتيح بنك مصر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بحسب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويوفر بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان شهادة القمة.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على أسعار العائد في اجتماعها الثامن في عام 2023، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.