يصل إلى 22%.. أعلى شهادتين بعائد متدرج في البنوك المصرية

تتميز البنوك المصرية بتقديم شهادات ادخارية بأنواع مختلفة تناسب عدد من فئات المجتمع، ومن بينها شهادتان بعائد متدرج هما الأعلى بين البنوك وتحديدا في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري وبنك مصر.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدم البنك الأهلي المصري أعلى الشهادات بعائد متدرج، وهي الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البنك الأهلي المصري

والعائد على الشهادة في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، ودورية الصرف شهريًا، ويتيح الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

شهادة بنك مصر

كما يوفر بنك مصر أيضًا، أعلى الشهادات بعائد متدرج ويطلق عليها اسم شهادة ابن مصر، والعائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

ومدة شهادة ابن مصر هي 3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمانية، ويتم احتساب العائد في يوم العمل التالي للشراء.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على أسعار العائد في اجتماعها الثامن بعام 2023، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.