انخفاض حاد للحرارة وتقلبات مناخية بشمال سيناء.. طبيب: «لا تخففوا الملابس»

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء انخفاضا شديدا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 5 درجات عن أوقات الصباح، وسط تحذير الأطباء من تخفيف ملابس الأطفال أوقات المساء، أو تركهم بملابس مبللة.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة تنخفض في أوقات المساء بشكل كبير عن أوقات الصباح يصل إلى 17 درجة مئوية، وقد سجل أوقات الصباح 22 درجة مئوية

تقلبات مناخية في شمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات مناخية كبيرة، حيث يشهد نهار اليوم فصول العام كاملة، من حيث البرودة والاعتدال والانخفاض، واحتمالات تساقط الأمطار والرياح الباردة، وارتفاع درجات الحرارة أوقات الظهر.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له أن غرفة العمليات بديوان المجلس لم تتلق أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كان بشكل جزئي لبعض الوقت، وذلك لعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء.

وأوضح أنه يراقب الأوضاع عن كثب، بالتواصل مع رؤساء الأحياء والقرى والتجمعات السكنية بوسط وغرب مدينة العريش.

تحذيرات من تخفيف ملابس الأطفال

من جهة أخرى حذر الدكتور مسعد زيدان، رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام، من تخفيف ملابس الأطفال أوقات المساء، أو تركهم بملابس مبللة

وأضاف في بيان له أن التقلبات المناخية قد تتسبب في حدوث نزلات برد للكبار والصغار، مطالبًا الجميع بأخذ الحيطة والحذر طوال فصل الشتاء، والإكثار من شرب السوائل الدافئة.