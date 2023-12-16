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إيقاف ضخ المياه لمدة 3 ساعات في منطقة الـ6000 بالبحر الأحمر

كتب:

سلامة عامر
01:40 م | السبت 16 ديسمبر 2023
ضخ المياه ارشيفية

ضخ المياه ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إيقاف ضخ المياه بمنطقة 6000 وحدة لمدة 3 ساعات لإجراء أعمال الصيانة لافتة إلى أنه سيتم توفير المياه لأهالي المنطقة عن طريق سيارات الشركة لحين انتهاء الأعمال.

توصيل الصرف الصحي

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالبحرالأحمر  سكان مناطق مبارك 2 والمركز السياحي بمدينة الغردقة وأعالي منطقة المستعمرة بمدينة القصير التوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد على توصيل الصرف الصحي.

الاستفادة من مياه السيول

فيما رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والسيول على مدن الجنوب والمناطق الجبلية وإعلان حالة الطوارئ لاحتجاز كميات كبيرة مياه الأمطار والسيول وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.