تعيينات شركة المياه والصرف.. اعرف طريقة احتساب درجات اختبارات الوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أنّه جار رصد درجات المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف في المسابقة التي أعلنت عنها للحاصلين على المؤهلات العليا المتقدمين لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب.

مراعاة الدقة في الرصد

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج عبر حسابها على فيس بوك، أنّه نظرا لزيادة عدد المتقدمين «أكثر من 8 آلاف متقدم» ولمراعاة الدقة في الرصد، فإنّ الشركة بحاجة إلى وقت كافٍ لإجراء الرصد والمراجعات لضمان تجنب الأخطاء والشفافية.

احتساب متوسط المقابلة الشخصية لجميع أعضاء اللجنة

وتابعت الشركة، أنّه يتم احتساب متوسط المقابلة الشخصية لجميع أعضاء اللجنة ثم احتساب درجة المقابلة الشخصية مع درجات الاختبارات التحريرية التي أُجريت بجامعة سوهاج وتقسيم المقبولين وفق مراكز المحافظة في كل تخصص على حدة، وترتيبهم وفقا للدرجات الحاصلين عليها من الأعلى إلى الأقل ثم يتم تحديد المطلوبين وفقا لاحتياجات الشركة.

تسليم العمل للمقبولين وفقا للتوقيتات المحددة

وأكدت الشركة أنّه يتم تسليم العمل للمقبولين وفقا للتوقيتات المحددة لاستلام مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في كل مركز.

مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على المؤهلات العليا

وأجرت الشركة اعمال المقابلات الشخصية للحاصلين على المؤهلات العليا المتقدمين لوظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب أول بدءا من أول ديسمبر الجاري 2024 وحتى 6 من الشهر ذاته، كما أجرت الشركة المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.