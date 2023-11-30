تعيينات شركة المياه.. موعد تقديم أوراق المتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا موعد تقديم الأوراق للمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة».

رابط موعد التقديم لوظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرابط التالي الذي يمكن من خلاله أن يتعرف المتقدم لشغل الوظيفة معرفة ميعاد تقديم الأوراق «www.dkwasc.com.eg » وفقا للاعلان رقم 3 لسنة 2023

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور، بطباعة نموذج البيانات المعروضة في هذه الصفحة من زر طباعة بالأسفل وتسليمها مع الأوراق مع ضرورة إحضار أصل وصورة كل من «بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - الشهادة الدراسية - شهادة الخدمة العسكرية - إثبات رخصة القيادة» مع ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بكم والمعلن على الموقع.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف شركة المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023 وهي كالتالي

- أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها «المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية» وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- ان يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة (محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية).

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفى منها قانوناً.

- أن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصلا عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.