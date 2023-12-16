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تعيينات شركة المياه والصرف بالدقهلية.. موعد اختبارات المتقدمين لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
08:52 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
محطة مياه.. أرشيفية

محطة مياه.. أرشيفية

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023، لمركزي أجا ودكرنس فقط، والمستوفين أوراق التقديم، يوم الثلاثاء المقبل.

مكان إجراء الاختبارات لوظائف المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، مكان الاختبار للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع لمركزي أجا ودكرنس، في تمام الساعة التاسعة صباحا في «المنصورة - نهاية مساكن العبور بالمجزر - الطريق السريع - ديوان عام الشركة».

تعليمات للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر المنشور، المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع، باتباع التالي:

- إحضار بطاقة الرقم القومي

- إحضار شهادات الخبرة (إن وجدت)

- الاحتفاظ بالكود المعلن عنه

- الالتزام بميعاد الاختبارات المعلن

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف 2023

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظيفة كالتالي:

- أنّ يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز التالية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمى الأمديد - دكرنس - شربين»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أنّ يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا تزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.