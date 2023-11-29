تعيينات شركة المياه.. النتيجة النهائية للمتقدمين لوظائف 2023

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بنظام العمولة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 بمراكز المنصورة ومحلة دمنة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة والمطرية، لافتا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من خلال الضغط على هذا الرابط.

موعد فتح باب التظلم للمتقدمين لشغل وظائف المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بنظام العمولة يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل 2023.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 كالآتي.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المطرية - المنزلة - الكردي و ميت سلسيل».

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في 1/1/ 2023 عن 35 عاما.

- إقرار ضامن من المتقدم عند استلام الوظيفة.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم عند استلام العمل من أحد العاملين بالجهات الحكومية، أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألاً يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد غلق الدورة ويصرف بدل انتقال وفقا لأحكام العقد.

سمات مطلوبة في المتقدمين لوظائف المياه 2023

وكشفت «مياه الشرب» عن المتطلبات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023

- أن يقبل العمل طبقًا للمواعيد المحددة من قبل الشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.