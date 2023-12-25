«المصرية للكهرباء»: 208 ملايين و539 كيلو وات إجمالي الطاقة المولدة خلال 2022- 2023

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023، 208 ملايين و539 ألف كيلو وات في الساعة، مقارنة بالعام المالي السابق 2021-2022 (206398,26) 206 ملايين و398 كيلو وات في الساعة بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.

انخفاض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحد

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تصريحات صحفية، إلى أنه انخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي

وقالت رئيس الشركة إنه تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97%، لافتا إلى أنه لم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل أيضاً شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال التالي:

- الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها.

- المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها.

- تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية.

- وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة، حيث بلغ إجمالي المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار، وإجمالي الممانعات بسعة (3690) ميجا فار.