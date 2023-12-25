«المصرية لنقل الكهرباء»: مشروعات الربط تجعل القاهرة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة

كشفت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أن الربط الكهربائي مع دول الجوار يتم العمل به لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين «الأردن وليبيا والسودان»، وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين «مصر /قبرص، ومصر/ الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر/ اليونان، مصر/ إيطاليا».

وأشارت رئيس الشركة في تصريحات إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن، لافتا إلى أنه تم إنهاء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط.

إمكانية رفع القدرة المنقولة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا

وأشارت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي من مشروع الربط مع مصر، وأنه تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240م. وعلى جهد 220 ك.ف إلى 2000م على جهد 500 ك.ف.

زيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود

وأشارت إلى أن الشركة تبذل جهودا كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالي، إذ بلغت نسبة الفقد خلال العام المالي 2022/ 2023 نحو 3,41% مقارنة بـ3,66% خلال العام المالي السابق 2021/ 2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود، لافتا إلى أنه من الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق ما يلي:

- تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

- قيام المركز القومى للتحكم في الطاقة باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

- الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي طبقا للاحتاجات

- تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

- الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف

- قيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج