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«الثروة السمكية»: تكريك وتطوير ما يقرب من 70% من بحيرات البرلس والمنزلة

كتب:

محمد عزالدين
09:50 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
إحدى البحيرات

إحدى البحيرات

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري تكليفاته فيما يتعلق بعمليات التطهير والتكريرك وإزالة التعديات ورصد المخالفات في نطاق البحيرات المصرية، وتم ذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية ولا سيما بحيرات البردويل والمنزلة والبرلس ومريوط، وحاليا في بحيرة إدكو.

تكريك 90% من بحيرة المنزلة ومريوط بنسبة 100%

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تم تكريك ما يقرب من 70 إلى 80% من البحيرات المختلفة، حيث تم تكريك 90% من بحيرة المنزلة، ومريوط بنسبة 100%، والبرلس بنسبة 70%، والبردويل بنسبة 80%، بجانب فتح القناة الشعاعية بالبردويل والبرلس.

وأشار إلى أنه يجري ضَخّ الزريعة في هذه البحيرات خلال فترة التربية، بمعرفة جهاز حماية بحيرات الثروة السمكية، مضيفا أنه جرى رصد مخالفات تتراوح ما بين 100 إلى 3 آلاف طبقا لكل بحيرة، بالتعاون مع شرطة المسطحات، وهناك متابعة على مدار الساعة.

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