6 إجراءات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية في الغربية

الغربية محافظة حبيسة بدون ظهير صحراوي، ما جعلها تتعرض خلال السنوات لحالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية، الأمر جعل القيادات التنفيذية تتخذ إجراءات صارمة للتصدي لهذه الظاهرة.

الغربية بدون ظهير صحراوي

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محافظة الغربية يقطن بها نحو 6 ملايين نسمة، ومساحتها نحو 1.9 كيلو متر مربع، وهي محافظة زراعية صناعية، وبدون ظهير صحراوي يساعد على التوسع في تنفيذ المشروعات والتوسع المعماري بعيدا عن الرقعة الزراعية، وشهدت خلال فترة ما قبل ثورة 2010 وأثناءها تعديات بناء مخالف على الأراضي الزراعية كادت تقضي على الرقعة الزراعية.

أوضح محافظ الغربية أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية وكان من أولوياته في بناء الجمهورية الجديدة الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تصدت بكل حزم وصرامة لهذه الظاهرة.

مواصلة العمل

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية كانت حريصة على مواصلة عمل الليل بالنهار من أجل القضاء على تلك الظاهرة، وتتمثل تلك الإجراءات في التالي.

- حملات على مدار الساعة في كافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع المخالفات.

- متابعة محافظ الغربية أعمال تنفيذ قرارات الإزالة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

- مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول.

وبين محافظ الغربية أن هناك تعليمات مشددة بالتصدي بكل حزم وعدم التهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كونه أمن قومي يضمن الحفاظ وحماية الأمن القومي الغذائي.

وشدد على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.