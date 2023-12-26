أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية قبل انتهاء 2023.. عائد يصل لـ23%

أعلنت العديد من البنوك المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن التفاصيل الخاصة بالشهادات الادخارية الأعلى داخل البنك، ومن ضمن تلك البنوك بنكي الأهلي المصري ومصر الذي يصل أعلى عائد على شهادة ادخارية إلى 19%، فيما يتمتع البنك المصري الخليجي بسعر عائد يصل إلى 23%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية داخل البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 22% في العام الأول و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة.

- فيما يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.

- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة شهادة ابن مصر إلى 3 أعوام.

- وعن الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة.

- يبلغ العائد الخاص بالشهادة 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية أما السنة الثالثة يصل إلى و16%.

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

تفاصيل شهادة البنك المصري الخليجي

- كما يوفر البنك المصري الخليجي للمواطنين شهادة ادخارية تسمى «ثروة بلس» وتعتبر الأعلى داخل البنك حيث العائد الخاص بها إلى 23%.

- وبالنسبة لمدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- فيما حدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة والذي يكون 1000 جنيه ومضاعفاتها.