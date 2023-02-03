أبطال الإعلان الترويجي للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: «أقل حاجة نقدمها لمصر»

31 درَّاجة نارية بأعلام مصر ومنتدى شباب العالم، انطلقت فى شوارع وميادين وطرق شرم الشيخ، يقودها شباب من أعمار مختلفة فى موكب منظم، للترويج للنسخة الرابعة التى انطلقت بـ«مدينة السلام»، وحضرها عدد كبير من مختلف الجنسيات.

«متطوعو الشباب والرياضة للدراجات النارية»، شباب تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين، من محبى قيادة الدراجات النارية «بايكرز»، شاركوا بشكل تطوعى فى الإعلان الرسمى لمنتدى الشباب بدورته الرابعة، من خلال موكب منظم بأعلام مصر والمنتدى، كجزء من «البرومو» الخاص بالحدث، وهو ما كشفوا عن تفاصيله لـ«الوطن».

يومان فقط كانا الفترة الزمنية التى قضاها أعضاء مجموعة «فاميلى بايكرز» المكونة من 31 شخصاً من محبى الدراجات النارية فى تصوير الإعلان، بقيادة رشدى أبوزيد، المسئول عن الجروب، الذى قال إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تواصل معهم لتمثيل مصر بدراجاتهم النارية فى تصوير الإعلان، وهو ما يفعلونه فى غالبية الأحداث الرياضية والرسمية.

تصوير إعلان النسخة الرابعة استغرق من جروب «فاميلى بايكرز» يومين، إذ تم اختيار الـ31 مشاركاً من بين 7 آلاف من محبى الدراجات النارية، وهو الأمر الذى جعل «رشدى» يشعر بالفخر لذلك، لافتاً إلى أنهم شاركوا فى افتتاحات كبرى مثل إعلان مدينة «الجلالة».

«حسيت إنى بعمل حاجة حلوة.. ودى أقل حاجة نقدمها لمصر»، هكذا عبَّر «رشدى» عن شعوره بالمشاركة فى الإعلان، مضيفاً أن شرم الشيخ تغيرت كثيراً عن السابق، والطرق والكبارى الجديدة والفنادق والشوارع بها جعلتها أجمل من السابق: «لقينا أجانب كتير عكس ما كنا متخيلين»، متقدماً بالشكر لوزارة الشباب والرياضة على ترشيحها لهم للمشاركة فى الإعلان.

عمر الشعراوى، صاحب الـ25 عاماً، كان من بين الشباب المشاركين فى الإعلان ضمن «فاميلى بايكرز» قال: «كنت مبسوط جداً»، موضحاً أن الشكل كان جميلاً، ومنظر سيرهم فى موكب بأعلام مصر والمنتدى جعله يشعر بالفخر، خاصة أنهم سافروا من القاهرة إلى شرم الشيخ فى خطين يسيران جنباً إلى جنب وعادوا بنفس الطريقة.

التغيير الكبير فى طرق شرم الشيخ أسعد محبى الدراجات والسفر عبر الطرق السريعة، بحسب «عمر»، موضحاً أنهم اعتادوا السفر لمسافات طويلة: «كل سنة بنطلع الغردقة بالموتوسيكلات وبيكون معانا كل الأعمار لحد 60 سنة».