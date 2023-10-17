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«راعي مصر»: قدّمنا برنامجا توعويا وتثقيفيا للأولى بالرعاية من خلال «قادرة على التحدي»

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:28 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
برنامج مؤسسة راعي مصر

برنامج مؤسسة راعي مصر

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، إنّ المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام الحادي عشر الذي نظمته المؤسسة على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة تحت شعار «قادرة على التحدي» بحضور أكثر من 400 سيدة وطفل، قدّم برنامجا توعويا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا للفئات الأولى بالرعاية، من منطلق حرص المؤسسة على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة المستويات.

وأشاد المستشار أمير رمزي - في تصريحات له في ختام المؤتمر -بتفاعل أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية مع برنامج المؤتمر، وحرصهم على اكتساب مهارات جديدة تنعكس بالايجاب على حياتهم اليومية.

من جانبها، قالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لراعي مصر، إنّ الموتمر يقوم بدور مهم في تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة لدى السيدات والفتيات في القرى، إلى جانب المشكلات التي تعاني منها الأرملة وكيفية التغلب عليها.

ونوهت بأنّ الموتمر قدّم ندوات للفتيات والسيدات عن التمكين الاقتصادي وكيفية إدارة المشروعات حتى تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات وتنشئة أبناءها بشكل سليم، إلى جانب التعامل مع الثورة التكنولوجية بشكل صحيح، فضلا عن تعليم الفتيات حدود التعامل وبناء الشخصية والنظافة وتعليم الأطفال كيفية قبول الآخر والثقة بالنفس.

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