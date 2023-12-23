«رياضة جنوب سيناء» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. ألعاب ومسابقات

أكد محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة في جنوب سيناء، تنظيم عدة أنشطه للاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الساحل، في مدينة طور سيناء، بمشاركة فتيات برنامج «ريحانة»

يوم ترفيهي لذوي الهمم

وأشار «توفيق» إلى أن فعاليات اليوم الترفيهي تضمنت ألعابا ومسابقات رياضية لأعضاء المركز من الفتيات ذوي الهمم وأسرهم، بهدف زيادة وعيهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وفي نفس السياق، تنظم المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»، لتنمية ومهارات الأيتام رياضيا وكشفيا بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، وذلك يومي الجمعة والسبت أسبوعيا في تمام 3:00 عصرا.

تنمية المهارات الرياضية للأيتام

وذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التدريبات تُنفذ على مدار يومين أسبوعيا، بهدف تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

ندوة عن «حق الطريق» في مركز شباب الساحل

كما أشار «توفيق» إلى أن إدارة تنمية النشئ نفذت ندوة للطلائع بعنوان «التعريف بأسماء الله الحسنى»، ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.