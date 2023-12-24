وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم معلمات رياض الأطفال ورواد الفصول

كرم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، معلمات رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة لغات بمدينة طور سيناء لحصولهن على شهادة الاعتماد والجودة لروضتهن، كما كرم المعلمات المشاركات والفائزات بمسابقة «أجمل فصل» والتي حصد فيها الصف السادس الابتدائي بالمدرسة الجائزة الأولى.

تكريم المتميزين في إطار توجيهات الدولة المصرية

جاء هذا خلال حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسي الأول بمدرسة المروة المتميزة لغات التابعة لإدارة طور سيناء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم المتميزين والمتميزات.

حضور حفل ختام الأنشطة المدرسية الفصل الدراسي الأول

حضر الحفل مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء ومصطفى كامل زرد رئيس مجلس أمناء المديرية وحنان عثمان مديرة المدارس الرسمية للغات بالمديرية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء ووليد جعفر موجه عام التربيه الرياضية بالمديرية وجمال عبد الناصر مدير المدرسة وأولياء أمور المدرسة والمعلمين والمعلمات .

فقرات الحفل

أشاد وكيل الوزارة بجهود معلمي مرحلة kG في إظهار الحفل الختامي للأنشطة المدرسية للفصل الدراسي الأول بصورة مشرفة حيث قام أطفال KG بعرض غنائي بعنوان " فتحي يا وردة " و تخلل الحفل فقرات متنوعة من شعر وعرض عسكري وفقرات غنائية مثل " في الكتب قرينا" و" يا دنيا سمعاني" وتم عرض فقرتين " الشهيد " وفقرة مسرحية شعرية باللغة الألمانية.

كما أثنى وكيل الوزارة في ختام الفقرات على دور القائد والأب الإنسان اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاهتمامه منذ توليه مسؤولية المحافظة بالطلاب بمختلف مدارس مدن المحافظة وتوجيه التكريم وبند المكافأة لأبنائه وبناته الطلاب والسير على نهج الدولة المصرية نحو بناء شخصية الطفل المصري حتى يكون ذا شخصية قوية.

وأكد أن هذا ما وصلنا إليه من خلال تلك الأنشطة حيث أصبح الطالب يدرك ويعي قضايا المجتمع لافتا إلى أهمية ذلك في عصر الذكاء الإصطناعي ، متمنيا لهم التوفيق ومشيدا بهيئة التدريس بالمدرسة والإدارة المدرسية ومجلس الأمناء بها وموجهي الإدارة وتوجيه التربية النفسية بها.