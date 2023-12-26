محافظ الغربية: محاور مرورية لحل أزمة التكدس بالمناطق الحيوية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

اجتماع محافظ الغربية مع الهيئة العامة للطرق والكباري

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، وإدارة المرور، ومديرية الإسكان وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية بالمحافظة.

تطوير مراكز المحافظة

استعرض محافظ الغربية مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن، وتسهيل حركة المرور للمواطنين وقائدي المركبات أثناء السير في الشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأعقب الاجتماع جولة قام بها محافظ الغربية من أجل تفقد مقترحات التطوير ومناقشاتها على أرض الواقع تمهيدا للبدء في تنفيذها.